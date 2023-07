Ducati Multistrada V2 S bardziej stylowa dzięki ciemnym barwom

Do tej pory Ducati Multistrada V2 S oferowana była w klasycznym czerwonym malowaniu Ducati Red. Teraz chętni na turystyka z Włoch dostali nową opcję - o nazwie Thrilling Black & Street Grey. Jest to bardziej stonowana mieszanka, która na pewno przypadnie do gustu wielu osobom. Oczywiście mowa oo Ducati, więc nie mogło zabraknąć czerwonych akcentów na owiewce i kół w tym samym kolorze.