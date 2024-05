Ducati koloruje Scramblera. Limitowane nakładki od Van Orton Design

Zestaw "Van Orton x Scrambler Ducati" można zamawiać u dealerów Ducati. Zostanie on dostarczony w specjalnym pudełku z wyjątkową grafiką, certyfikatem autentyczności i niespodziankami. Van Orton dołącza do dziewięciu innych wersji kolorystycznych dostępnych dla modelu Icon, jednak jest on bardzo mocno limitowany, gdyż powstało tylko 50 sztuk tego zestawu.