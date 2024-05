Ducati i Supreme stworzyli limitowanego Streetfightera V4 S oraz linię ubrań

Marka Supreme związana jest z miejską modą, nic więc dziwnego, że modelem, który Ducati wybrało do tej współpracy, był Streetfighter V4 S. Ten potężny naked dysponuje mocą 208 KM przy 13 000 obr./min i momentem obrotowym 123 Nm przy 9500 obr./min, a wszystko to przy masie na sucho wynoszącej 178 kg. Choć tym ekstremalnym osiągom już "w standardzie" towarzyszy sporo włoskiego stylu, to odmiana Supreme ma go jeszcze więcej.