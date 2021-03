Drogi nie służą do wyścigów. Kampania, która wyjaśnia to w prosty sposób

Publiczna droga to nie tor wyścigowy – choć brzmi to jak oklepane hasło, to wydaje się, że cały czas trzeba je powtarzać. Mick Doohan w obrazowy sposób pokazał, na czym polega różnica. Wideo przygotowane z jego udziałem przypomina, jakie zagrożenia czyhają na drogach.

Różnica między drogą a torem wyścigowym jest ogromna. Źródło: YouTube.com