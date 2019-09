1 z 7 Dalej Wiadomości Samochody nowe Samochody używane Fascynacje Poradniki i mechanika Biznes Wideo Motocykle Katalog samochodów ecodriving + 2 paliwospalanie Tomasz Budzik wczoraj (18:06) 1 z 7 Dobre i złe sposoby na oszczędzanie paliwa Dobry pomysł: wybór odpowiedniego samochodu Ceny przy dystrybutorach rosną, a kierowcy wcale nie mają ochoty na wydawanie większych kwot. Oto skuteczne i chybione sposoby na to, by odwiedzać stacje paliw nieco rzadziej. WP.PL Podziel się Jeśli w najbliższym czasie zamierzasz zmienić samochód, dobrze zastanów się nad wyborem modelu. W przypadku diesli sprawa jest prosta. Najoszczędniejszym autem będzie to, które należy do segmentu jak najmniejszych pojazdów i zostało wyposażone w silnik wysokoprężny. W przypadku aut benzynowych sprawa nie jest już taka prosta. Jak pokazały wyniki realnego spalania notowanego przez użytkowników serwisu spritmonitor.de, w przypadku osób, które chcą zaoszczędzić na benzynie, warta rozważenia jest hybryda. W pierwszej dziesiątce najoszczędniejszych modeli aż połowę aut stanowiły właśnie takie modele. Oto ich ścisła czołówka: Toyota Yaris Hybrid (4,8 l/100 km)

Hyundai Ioniq (4,8 l/100 km)

Toyota Corolla Hybrid (5,0 l/100 km)

Toyota Prius (5,1 l/100 km)

Kia Niro (5,1 l/100 km) Jak widać, w przypadku hybryd oszczędny może okazać się także samochód kompaktowy, a nie tylko ciasny mieszczuch. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to rozwiązanie dla każdego, ponieważ napęd hybrydowy przejawia swoją przewagę nad tradycyjnym w warunkach miejskich i podczas spokojnej jazdy poza miastem. Jeśli dużo jeździsz autostradami, nie jest to rozwiązanie dla ciebie.