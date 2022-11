Davinci DC100 to chiński elektryk, który wygląda jak prototyp, a trafi do sprzedaży

Trzeba przyznać, że Davinci wie, jak przykuć uwagę. Stoisko tej raczej nieznanej marki przyciągało sporo osób. Wszystko za sprawą wyglądu modelu DC100. Jak się przyjrzeć, to pod spodem mamy raczej normalny motocykl elektryczny. Jednak fakt postanowiono wykorzystać fakt, że w maszynie na prąd mamy akumulatory zamiast zbiornika paliwa. Tak jak wielu producentów upodabnia wyglądem swoje elektryki do modeli spalinowych, tak tu popuszczono wodze fantazji. Ostre linie, duże powierzchnie – to zwraca uwagę.