Damon HyperFighter Colossus będzie potężnym miejskim motocyklem elektrycznym

Zgodnie z nazwą HyperFighter będzie streetfighterem, to oznacza, że nie będzie miał tak rozbudowanych owiewek, jak sportowy brat, co przełoży się na prędkość maksymalną. Tak jak w przypadku HyperSporta jest to 322 km/h, tak HyperFigter będzie się mógł rozpędzić "tylko" do 274 km/h. Co bez chroniącej kierowcę owiewki i tak raczej nie ma większego znaczenia. Baterię o pojemności 20 kWh będzie można naładować do 80 proc. w 45 min.