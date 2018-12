Co dalej z polskim autem elektrycznym? Jest odpowiedź na interpelację

Dużo słów, mało konkretów - tak najkrócej podsumować można odpowiedź resortu energii na poselską interpelację dotyczącą polskiego samochodu elektrycznego. Ministerstwo przewiduje stworzenie pojazdu i 50 tys. miejsc pracy, ale coraz więcej wskazuje na to, że są to obietnice bez pokrycia.

Świetlana przyszłość

Wizje przyszłości branży motoryzacyjnej w Polsce są śmiałe. Jak pisze Tadeusz Skobel, podsekretarz stanu resortu energii, "(...) powstanie polskiego samochodu elektrycznego przyczyni się do utworzenia około 50 tysięcy nowych miejsc pracy w szerokiej skali do 2030 r. i to również poza łańcuchem dostaw oraz produkcją pojazdu, w tym w branżach niezwiązanych z sektorem motoryzacyjnym, tj. np. w chemicznej czy bankowej".

Co z tym samochodem?

Szare realia

Problemem jest też to, że tylko 400 z zaplanowanych 6 tys. miejsc stanowić mają punkty szybkiego ładowania. To oznacza obniżony komfort użytkowania dla posiadaczy aut elektrycznych. Jakich różnic w czasie ładowania aut należy się spodziewać? Zobrazuję to na przykładzie Nissana Leafa – jednego z najpopularniejszych aut elektrycznych w Europie. Japoński samochód potrzebuje 40-60 minut, by za pomocą szybkiej ładowarki o mocy 50 kW naładować akumulator od 0 do 80 proc. Czas ładowania od 0 do 100 proc. przy pomocy dedykowanej ładowarki naściennej o mocy 6,6 kW to 7 godzin i 30 minut. Takie samo ładowanie, ale za pomocą domowego gniazdka, zajmuje 21 godzin.