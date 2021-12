Chińczycy dalej swoje. Shengshi GK350 wygląda jak kopia Hondy CB300R

Kopiowanie doświadczony to najlepsza forma nauki – tak można opisać plan na rozwój wielu chińskich producentów motocykli. Oczywiście zawsze pozostaje pytanie, czy faktycznie chodzi o rozwój i późniejszą samodzielność, czy jednak o stałą drogę na skróty? Niezależnie od tego, co pewien czas pojawiają się konstrukcje takie jak Shengshi GK350 – motocykl, który i tak będzie sprzedawany jedynie na lokalnym chińskim rynku, gdzie podejście do kopiowania jest bardzo liberalne.