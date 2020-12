CFMoto 700 CL-X pojawi się w Europie. Powalczy z popularnymi modelami

Motocykl CFMoto 700 CL-X po raz pierwszy można było zobaczyć na targach EICMA w 2019 r., więc trochę już na niego czekamy, ale widać światełko w tunelu. Ten naked o stylistyce z akcentami retro, który właśnie trafił do sprzedaży na Filipinach. W Europie miałby się pojawić najprawdopodobniej w drugiej połowie 2021 r.

Motocykl ten napędzany jest dwucylindrowym rzędowym silnikiem o pojemności 693 cm3, którego maksymalna moc to 75 KM przy 8500 obr./min i maksymalny moment obrotowy to 68 Nm przy 6500 obr./min. To oznacza, że CFMoto 700 CL-X jest konkurentem popularnej Yamahy MT-07. Zbiornik paliwa mieści 13 l, a siedzenie znajduje się na wysokości równych 800 mm.