BMW zapowiada R 12 nineT. Nazwa i wygląd mogą mylić

BMW R nineT to model, który przebojem wbił się na rynek i nawet po 10 latach wydaje się, że tworzenie nowych malowań czy dodatków wystarczy, aby utrzymać świeżość. Jednak Niemcy wiedzą, że czas najwyższy, aby pokazać nową odsłonę motocykla, który z jednej strony jest typowym napędem, a z drugiej wygląda jak maszyny sprzed lat i napędzany jest sporym bokserem. I warto od razu zaznaczyć, że choć po nazwie można by podejrzewać, że R 12 nineT to po prostu kolejna wersja aktualnie oferowanego modelu, to jest to jego nowa generacja.