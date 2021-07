BMW wprowadza szalenie drogą kurtkę. W nocy zobaczysz, dlaczego tyle kosztuje

Kurtka Tokyo Connect GTX została zaprojektowana z myślą o miejskiej jeździe. Jest więc dość luźna, a do tego ma trzy wewnętrzne kieszenie, w tym jedną przystosowaną do ładowania telefonu. Dwie kieszenie są wodoszczelne, więc można w nich schować np. portfel. Kurtka dostępna jest w kolorze granatowym w rozmiarach od S do 2XL.