BMW Motorrad Days w 2021 roku odbędzie się w Berlinie

Pierwsza impreza BMW Motorrad Biker Meeting odbyła się w Seefeld w Austrii, a kolejne 18 - już w znajdującym się po drugiej stronie granicy niemieckim Garmisch-Partenkirchen. Z powodu pandemii koronawirusa 20. edycja imprezy została odwołana. Nowa odbędzie się już w innym miejscu – w Berlinie. Oznacza to zerwanie z górskimi panoramami i drogami, ale za to będzie bliska miejscu, gdzie od pół wieku powstają motocykle BMW .

BMW od 50 lat produkuje swoje motocykle nie w Bawarii, skąd pochodzi marka, a w Berlinie. I właśnie to było jednym z powodów przeniesienia BMW Motorrad Days do tego miasta. Markus Schramm, podkreśla przy tym, że imprezy w dotychczasowej lokalizacji były bardzo udane, ale przyszedł czas na zmianę.

Przeniesienie BMW Motorrad Days do Berlina ma pomóc w odświeżeniu formuły tego zlotu. Bliskość fabryki pozwoli na zapewnienie nowych atrakcji. Jak podaje BMW, miejskie otoczenie będzie też idealne do pokazania zalet elektrycznych jednośladów. To pokrywa się z ostatnimi doniesieniami, że BMW ma zamiar mocno się rozwijać się w tym kierunku – zarówno pod kątem skuterów, jak i motocykli na prąd.