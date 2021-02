BMW Motorrad Days 2021 odwołane. To już drugi rok z rzędu

Czy to zła wiadomość? Na pewno. Czy się jej spodziewaliśmy? Tak. BMW Motorrad Days , które miało odbyć się w lipcu 2021 r. zostało odwołane. Taka sama sytuacja miała miejsce też rok wcześniej, gdy z powodu pandemii koronawirusa i związanych z nią obostrzeń organizatorzy zrezygnowali z edycji 2020. Teraz pozostaje nadzieja, że w kolejnym roku już wszystko wróci do normy, a przynajmniej będzie możliwe zorganizowanie BMW Motorrad Days 2022 w jakiejś formie. Impreza ta jest zaplanowana na lipiec 2022 r.

BMW Motorrad Days to wielka impreza dla fanów niemieckiej marki. Jest to nie tylko zlot posiadaczy motocykli BMW, ale też okazja, aby zapoznać się z nowymi modelami, zobaczyć różnego rodzaju pokazy motocyklowe, poznać innych fanów niemieckich jednośladów czy zabawić się na koncertach. To wielki kilkudniowy piknik dla motocyklistów.