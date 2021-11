Black friday, a nawet black week w Piaggio. Kolejna promocja na model MP3

W dniach 19.11-30.11 będzie obowiązywał dodatkowy rabat w ramach promocji związanej z black week, a więc nie będzie to tylko jeden dzień black friday. Oprócz wymienionych wyżej zniżek każdy kupiony w tym czasie egzemplarz będzie tańszy o dalsze 1500 zł. Oznacza to, że w przypadku Piaggio MP3 500 Sport Advanced z 2021 r. zamiast 46 900 będzie trzeba zapłacić 43 400 zł i dostanie się voucher na kolejne 1000 zł. W przypadku najtańszego Piaggio MP3 300 z 2020 r. cena spadnie z 28 900 zł do 26 400 zł (plus voucher na 600 zł).