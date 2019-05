Bezpiecznie do celu. Zawsze.

Wszechstronność kompaktowego SUV-a i dzielność w terenie to niejedyne zalety Jeepa Compassa. W dzisiejszej motoryzacji na pierwszym miejscu zawsze stawia się bezpieczeństwo pasażerów i innych użytkowników dróg. Dlatego konstruktorzy wiele uwagi poświęcili dopracowaniu projektu nadwozia i wyposażeniu auta w systemy poprawiające bezpieczeństwo aktywne.

Solidność konstrukcji zapewnia ochronę podczas wypadku

Każdy Jeep jest solidny i wytrzymały – nie inaczej jest w tym przypadku. Zastosowanie wysokogatunkowej stali i zaawansowanych materiałów sprawia, że ten model chroni podróżnych w wyjątkowy sposób. Dowodem na to jest zdobycie pięciu gwiazdek podczas prób zderzeniowych Euro NCAP – karoseria Compassa ochroniła pasażerów zarówno podczas próby zderzenia czołowego, bocznego jak i symulowanego zderzenia bocznego ze słupem. Oznacza to zwiększone bezpieczeństwo podróżnych, niezależnie od rodzaju zdarzenia drogowego.

Wyższe nadwozie i wysoko umieszczone fotele poprawiają ochronę podczas wypadków. Zderzenie z niższymi pojazdami jest o wiele mniej groźne, bo uszkodzenia pojazdu są poniżej tułowia i głowy kierowcy i pasażerów. Ma to szczególne znaczenie podczas uderzeń w bok pojazdu. Dzięki temu częsty przypadek miejskiej kolizji przy skręcaniu w lewo jest zdecydowanie mniej niebezpieczny niż w popularnym sedanie.

Zapobieganie niebezpieczeństwu – to auto to potrafi

Poduszki powietrzne, strefy zgniotu – to wszystko jest istotne, bo ratuje zdrowie i życie, gdy dojdzie do najgorszego. Jednak Jeep Compass stara się przede wszystkim unikać zagrożeń. Ponad 70 systemów dba, by jazda była możliwie bezpieczna. Auto nieustannie monitoruje sytuację na drodze i w razie wykrycia zagrożenia powiadamia o tym kierowcę, lub przejmuje częściową kontrolę i rozpoczyna hamowanie – tak jest w przypadku, gdy dostrzeże możliwość kolizji czołowej, a kierowca nadal nie podejmuje żadnych działań zapobiegawczych.

Ten kompaktowy SUV sprawdza czy porusza się w obrębie pasa ruchu – gdy wykryje niezamierzone zboczenie z drogi, to ostrzega kierowcę o konieczności korekty toru jazdy. W przypadku zmian pasów ruchu inny system monitoruje auta, które znajdują się w tzw. martwym polu. W lusterku bocznym zapala się ikonka, która powiadamia o aucie na sąsiednim pasie, które może być niewidoczne z miejsca kierowcy. Ten system znacząco poprawia bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu, bo zapobiega zajechaniu drogi innemu pojazdowi.

Użytkownik auta ma możliwość skorzystania z aktywnego tempomatu. Utrzymuje on zadaną prędkość i zwalnia, gdy przed maską pojawia się inny uczestnik ruchu lub przeszkoda. W razie potrzeby może nawet zatrzymać auto. Pozwala to na zmniejszenie obciążenia i zmęczenia kierowcy, zwłaszcza w dłuższych podróżach. Samochód bez problemu wyręczy go z niektórych czynności i bezpiecznie poprowadzi do celu.

Pomaga nawet w nietypowych sytuacjach drogowych

W mieście niebezpieczne sytuacje mogą wydarzyć się nawet podczas wyjeżdżania na drogę, tym bardziej jeśli wyjeżdżamy tyłem, na przykład z miejsca parkingowego. Nowoczesny potomek słynnego Willysa radzi sobie również z takim wyzwaniem. Ma na pokładzie czujniki cofania, tylną kamerę i system ostrzegający przed ruchem poprzecznym podczas jazdy do tyłu. Powiadomi on kierowcę o aucie, którego ten może zupełnie nie widzieć. Dzięki temu ryzyko wyjechania na drogę pod koła innego pojazdu zostaje ograniczone do minimum.

Wyposażenie w system ABS czy układ poprawiający stabilność auta to dziś oczywistość. Ale ten model idzie nieco dalej. Wśród elektroniki czuwającej nad bezpieczeństwem znajdziemy także układ przeciwdziałający przewróceniu się, czy system stabilizacji toru jazdy przyczepy – w końcu to auto może pociągnąć aż do 1900 kg.

Bezpieczny w każdych warunkach pogodowych i oświetleniowych

Najnowszy Jeep Compass poradzi sobie także w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Jego reflektory automatycznie dostosowują się do sytuacji i potrafią przełączać się ze świateł mijania na światła dzienne lub światła drogowe, w zależności od potrzeb. Pozwala to na optymalne zarządzanie i najlepsze możliwe oświetlenie drogi, bez oślepiania innych użytkowników. Odpowiednią widoczność w nocy zapewniają także przednie reflektory przeciwmgielne, które posiadają funkcję doświetlania zakrętów – aby samochód rozjaśniał drogę dokładnie tam, gdzie podąża.

Nie od dziś wiadomo, że zła pogoda jest zagrożeniem dla podróżnych. Mokra nawierzchnia jest śliska, przez co łatwiej wypaść z drogi. Jeszcze gorzej jest podczas opadów śniegu, które stanowią zagrożenie nawet przy niskich prędkościach jazdy. Compass, jak na prawdziwego Jeepa przystało, radzi sobie nawet w najtrudniejszych warunkach. Jego zaawansowany układ napędu na cztery koła pozwala sprawnie ruszyć z miejsca w każdych warunkach i utrzymać przyczepność tam, gdzie zwykły model dawno by ją utracił – np. na pokrytym śniegiem zakręcie.

SUV z napędem na cztery koła to wybór dla tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo. Tym bardziej jeśli jest to taki napęd jak w Jeepie – systemy Jeep® Active Drive i Jeep® Active Drive Low (specjalna terenowa wersja napędu z biegiem pełzającym, dla wersji Trailhawk) pozwalają na automatyczne i dyskretne przełączanie pomiędzy napędem na dwa i na cztery koła. Takie rozwiązanie zapewnia nieustanną kontrolę momentu obrotowego i optymalną trakcję pojazdu. Wszystko dzięki najnowszej technice i innowacyjnej skrzyni rozdzielczej.

Solidna konstrukcja, nowoczesna technika i zaawansowany napęd to kombinacja cech, które dbają o podróżnych. Niezależnie od warunków i sytuacji na drodze Jeep Compass zapewnia kierowcy i pasażerom ochronę, znacznie większą niż tradycyjne, niższe i mniej zaawansowane technologicznie auta. Warto pamiętać o tym podczas wyboru, bo za tę samą cenę w tym kompaktowym SUV-ie otrzymamy to, co najcenniejsze – najwyższe możliwe bezpieczeństwo.