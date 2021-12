Będziesz musiał mieć szczęście. 100 wyjątkowych kasków na 100 lat Suzuki

Same kaski to Arai RX-7, więc dopłata za wyjątkowe malowanie, jest niewielka. Seryjne wersje tego topowego modelu kosztują niewiele mniej. Zatem chętnych raczej nie zabraknie. Warunkiem jest jednak adres zamieszkania w Japonii. Zapisy do loterii będą otwarte od 11 do 25 stycznia 2022 r., a wyniki zostaną podane 31 stycznia.