Bardziej włosko się nie da. Oto Ducati Panigale V4 Tricolore

Malowania odmiany Tricolore chyba nie trzeba tłumaczyć. Motocykl w kolorach włoskiej flagi to kolejny sposób podkreślenia pochodzenia tej maszyny. Jednak projekt przygotowany w Centro Stile Ducati przez Aldo Drudiego to też dość luźne nawiązanie do trzykolorowego, włoskiego malowania modelu 750 F1 z 1984 r., który czterdzieści lat tamu rozpoczął historię współczesnych sportowych motocykli z Borgo Panigale.