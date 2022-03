Arch Motorcycle Keanu Reevesa rozpoczyna produkcję modelu 1s

Nie ma co ukrywać, że maszyny produkowane przez Arch Motorcycle to motocykle dla bogatych klientów. Już cena modelu KRGT-1 to równowartość ok. 300 tys. zł. Choć nie podano ceny 1s, to można się spodziewać przynajmniej podobnej kwoty. Wszystko za sprawą dbałości o szczegóły i tego, że nie ma tam żadnych oszczędności. Motocykle składane są ręcznie i są wykonane z drogich materiałów.