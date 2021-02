Spotkali Keanu Reevesa na parkingu. Aktor od razu wdał się w dyskusję

Gwiazdy Hollywood poruszają się tylko limuzynami z przyciemnionymi szybami i grupą ochraniarzy? Na pewno nie Keanu Reeves, który w przerwach między nagrywaniem filmów produkuje motocykle. A jeśli nie zajmuje się tym, to rozmawia z przypadkowo spotkanymi ludźmi na parkingu.

Keanu Reeves skończył już zdjęcia do czwartej części "Matrixa". Nie wiemy, czy będzie w tym filmie jeździł na motocyklu, ale na pewno robi to na co dzień. Nie jest niespodzianką, że często wybiera maszynę swojej własnej marki Arch Motorcycle (która nawet pojawiła się w grze "Cyberpunk 2077"). Jest to motocykl wyjątkowy, więc nic dziwnego, że przyciąga uwagę.

Gdy aktor wsiadał na swoją maszynę na parkingu w Malibu podeszło do niego kilka osób. Keanu Reeves po raz kolejny pokazał, że nieprzypadkowo uważany jest za jedną z najsympatyczniejszych gwiazd amerykańskiego kina. Zamiast po wymianie uprzejmości odjechać, aktor zdjął założony kask i przez kilka minut rozmawiał z fanami, którzy do niego podeszli.

Keanu Reeves talking to fans about his 'ARCH Motorcycle' for 3 Minutes Straight in Malibu

Jak widać, byli wśród nich motocykliści i Keanu Reeves chętnie wdał się w pogawędkę. Choć na nagraniu nie słychać samej rozmowy, to łatwo się domyślić, że dotyczyła motocykli, a w szczególności maszyny, którą przyjechał aktor.

Motocykl Keanu Reevsa, który widać na nagraniu, to stworzony przez jego firmę Arch Motorcycle KRGT-1. Lekka stylistyka i szeroka tylna opona to inspiracja amerykańskimi customami. Konstrukcja opiera się na aluminiowej ramie, a za napęd tej maszyny odpowiada dwucylindrowy silnik o pojemności 2032 cm3 i wysokim momencie obrotowym. Na końcu nagrania, gdy aktor odjeżdża z parkingu, można posłuchać jego brzmienia. Mimo że jest to najtańszy model w ofercie Arch Motorcycle, to i tak kosztuje równowartość ok. 300 tys. zł. Jednak nie powinno to dziwić, gdyż wykorzystano w nim podzespoły z najwyższej półki.

Materiały prasowe Arch Motorcycle KRGT-1 Źródło: Materiały prasowe , Fot: Arch Motorcycle