Aprilia Tuono 660 w promocji z voucherem na akcesoria lub darmowym quickshifterem

Aprilia Tuono 660 to naked średniej klasy. Napędzany jest dwucylindrowym silnikiem o mocy 95 KM. Ma on sporo sportowego charakteru nie tylko dzięki agresywnemu wyglądowi, ale też zawieszeniu i ramie stworzonym do dynamicznej jazdy. Włoski motocykl jest też bardzo lekki, gdyż waży 183 kg.