Aprilia RSV4 X ex3ma wyprzedała się w 76 dni

Jednak RSV4 X ex3ma to coś więcej. I nie chodzi tu nawet o wyjątkowe malowanie, które nawiązuje do motocykla 250 cm3, na którym Max Biaggi zdobył swój pierwszy tytuł mistrzowski w 1994 r. Mowa o wyjątkowej aerodynamice. Jest ona zupełnie inna niż w seryjnym motocyklu. Jak chwalą się Włosi - jest to pierwszy jednoślad sprzedawany publicznie, który wykorzystuje efekt przypowierzchniowy. Mowa tu o technologii, którą Aprilia opracowała na potrzeby RS-GP 24 startującego w MotoGP.