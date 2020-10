Aprilia Dorsoduro 900 i Shiver 900 znikną z rynku. To ofiary normy Euro 5

Na razie pierwszym modelem z nowej serii jest sportowa Aprilia RS 660 , ale prawdopodobnie na początku 2021 r. zadebiutuje też jej goła wersja, czyli Aprilia Tuono 660 . Motocykle te są zbliżone do siebie, więc naked powinien pojawić się w miarę szybko. Jego dwucylindrowy rzędowy silnik będzie generował okrągłe 100 KM , co oznacza, że model też wyraźnie jest przygotowywany na następcę motocykla Shiver 900.

Tak jak Aprilia Shiver 900 dość szybko doczeka się następcy pod postacią Tuono 660, tak w przypadku Dorsoduro 900 może to potrwać nieco dłużej. Jednak wycofanie tego modelu to zarazem potwierdzenie krążących od jakiegoś czasu informacji, że linia 660 będzie miała trzeciego przedstawiciela, który prawdopodobnie będzie się nazywał Tuareg 660. Podobnie jak Dorsoduro 900 ma to być bardziej uniwersalny model, który poradzi sobie na drogach gorszej jakości (niekoniecznie asfaltowych).