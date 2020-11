Alpinestars stworzyło poduszkę powietrzną Tech-Air Off-Road dla motocyklistów

Odpowiedni strój motocyklowy jest kluczowy w zapewnieniu bezpieczeństwa motocykliście. Ciekawym rozwiązaniem są też elementy ochronne z poduszkami powietrznymi. Takie rozwiązania pod nazwą Tech-Air oferuje Alpinestars, a teraz przygotowano trzecią jego wersję – do jazdy off-roadowej.

Stworzenie poduszek powietrznych dla motocyklistów nie jest łatwe. Właśnie dlatego, mimo iż istnieją już od dawna, nadal nie przyjęły się na szeroką skalę. W przypadku motocyklistów muszą one być częścią stroju i mieć czujniki, które wykryją wypadek. Jednak tutaj pojawia się kwestia tego, że jazda sportowa, po mieście czy w terenie wymagają innego sposobu ochrony i przede wszystkim innych algorytmów rozpoznających niebezpieczne sytuacje. W końcu to, co czujnik podczas sportowej jazdy wykryje jako wywrotkę, podczas off-roadu może być większą dziurą czy skokiem z wydmy.

Z tego powodu Alpinestars tworzy oddzielne poduszki powietrzne dla różnych zastosowań. Do tej pory pojawiły się już Tech-Air Race (do sportowej jazdy), Tech-Air Street (do codziennej jazdy) czy uniwersalny Tech-Air 5. Teraz do oferty dołączy system poduszek powietrznych Tech-Air Off-Road.

Materiały prasowe Alpinestars Tech-Air Off-Road (Materiały prasowe, Fot: Alpinestars)

Jak nazwa wskazuje – został on stworzony z myślą o jeździe w terenie. Oznacza to, że zakładane pod kurtkę ubranie z poduszkami powietrznymi będzie dostosowane do jazdy off-roadowej tak, aby uwzględnić związane z nią ruchy motocyklisty i jego pozycję siedzącą na maszynie. Oczywiście odpowiednio ustawiono system wykrywający niebezpieczne upadki, a same poduszki zostały ustawione tak, aby chroniły najbardziej narażone miejsca.

Alpinestars pochwaliło się, że w Tech-Air Off-Road zostanie wyposażona część zawodników startujących w rajdzie Dakar 2021. Będzie to nie tylko reklama dla tego systemu, ale też ostateczny sprawdzian jego skuteczności.