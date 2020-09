Aktywna aerodynamika w motocyklach. BMW dołącza do wyścigu

BMW pracuje nad aktywną aerodynamiką w jednośladach. Sugerują to rysunki patentowe, które wyciekły do sieci. Nieoficjalnie mówi się, że rozwiązanie może trafić do modelu S 1000 RR.

(Materiały prasowe)