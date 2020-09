Honda zapowiada nowy skuter. Prawdopodobnie będzie to większy model

FORZA. 14.10.2020

I tu też możliwości są co najmniej dwie. Nowa, duża Forza może otrzymać silnik 750 i zastąpić w ofercie model Integra (dwa podobne maxiskutery obok siebie byłyby zaskakującą niespodzianką). W tym przypadku nie bez znaczenia jest to, że ten duży skuter na razie nie spełnia normy emisji Euro 5. Druga opcja to model powyżej nadchodzącej Forzy 350, ale poniżej Integry. Mógłby to być skuter o mocy 35 kW, a więc łapiący się pod europejską kategorię A2 i konkurujący np. z Yamahą TMax.