"Afryki" w Afryce, czyli Honda Adventure Roads na 2024 r.

Teraz japońska marka przygotowuje kolejną podróż i powrót do Afryki - tym razem północnej, a dokładniej do Maroka. 30 osób będzie miało do przejechania 2800 km po wydmach i górach. Przygoda tym razem rozpocznie się w Agadirze, na zachodnim wybrzeżu Maroka. Stamtąd jeźdźcy pojadą na wschód, w kierunku wydm Erg Chebbi w Gara Medouar, przejeżdżając przez góry Atlas i niezwykły Kanion Dades, a następnie skierują się na północ do miejsca docelowego - miasta Nador. Będzie to jednak nie tylko szansa na to, aby przeżyć podróżniczą przygodę i podziwiać krajobrazy, ale też będzie to okazja do rozwinięcia swoich umiejętności.