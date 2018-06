4 czerwca w życie wchodzą nowe przepisy, ale bez dowodu rejestracyjnego jeszcze nie pojedziemy

Wbrew komunikatom części mediów od poniedziałku nie będzie wolno prowadzić samochodu, nie posiadając przy sobie dowodu dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC. Na tę zmianę jeszcze poczekamy, podobnie jak na nowy system redukcji punktów karnych oraz zmianę przepisów o młodych kierowcach.

Bez dowodu, ale jeszcze nie teraz

Od lat polskim kierowcom obiecuje się, że będą mogli jeździć bez wożenia ze sobą zbędnych dokumentów. Teraz jesteśmy na progu realizacji tego zamiaru. Na progu, ponieważ to jeszcze nie teraz. Znowelizowane przepisy mówią o możliwości jazdy bez dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia polisy OC, ale będzie to legalne dopiero po trzech miesiącach od dnia, w którym minister cyfryzacji opublikuje komunikat w tej sprawie w Biuletynie Informacji Publicznej .

Potwierdza to Ministerstwo Cyfryzacji. Dowiadujemy się w nim, że prawo zostało przyjęte, by usunąć z drogi przeszkody legislacyjne. Pozostają jeszcze te natury technicznej. Chodzi o Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców 2.0, a ściślej współpracę pomiędzy CEPiK-iem a podmiotami, które zajmują się kontrolą kierowców , a więc policją, ITD czy strażą graniczną. Po zmianach policjant będzie sprawdzał dane samochodu na podstawie numeru rejestracyjnego w urządzeniu, które już znajduje się w każdym radiowozie. Podobnie będzie z innymi służbami. Problemy z komunikacją oznaczałyby, że policjanci mieliby związane ręce. Ministerstwo woli dobrze opracować wdrożenie nowej usługi, a kierowcy będą jeszcze musieli poczekać.

Choć nasz serwis od początku informował o tym, że wejście w życie nowelizacji prawa nie oznacza zaniku obowiązku wożenia dowodu rejestracyjnego, w wielu mediach pojawiły się niesprawdzone informacje, które sugerowały coś zupełnie innego. Być może początkiem zamieszania był nie do końca precyzyjny komunikat Polskiej Agencji Prasowej z 9 maja 2018 r. Co z kierowcami, którzy zostali źle poinformowani?

Za brak każdego z dokumentów policjant może wystawić mandat w wysokości 50 zł. Jeśli kierowca nie będzie miał przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC, kara może wynieść 100 zł. - Przyłapanie kierowcy bez dowodu rejestracyjnego czy potwierdzenia zawarcia polisy OC nie zawsze musi skończyć się nałożeniem mandatu – mówi Wirtualnej Polsce nadkom. Radosław Kobryś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. - To wykroczenie nie dotyczy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjant może więc załatwić sprawę, pouczając kierowcę, że obowiązek wożenia dokumentów wciąż istnieje . Trzeba jednak pamiętać, że osoba bez dokumentów nie może kontynuować jazdy . Zgodnie z przepisami może ponownie wsiąść za kierownicę dopiero, kiedy będzie miała przy sobie dowód rejestracyjny i potwierdzenie zawarcia polisy OC - dodaje Radosław Kobryś.

Bez zmian dla młodych kierowców

Ze względu na trudności z Centralną Ewidencją Kierowców oraz komunikacją pomiędzy nią a podmiotami, które uczestniczą w szkoleniu i egzaminowaniu kierowców, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, 4 czerwca w życie nie wchodzą również zmiany dotyczące młodych kierowców . Stanie się to po trzech miesiącach od opublikowania przez ministra cyfryzacji komunikatu w tej sprawie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Po zmianach świeżo upieczeni kierowcy pomiędzy 4. a 8. miesiącem od otrzymania uprawnień będą musieli przejść praktyczne i teoretyczne szkolenie z bezpieczeństwa jazdy . Z punktu widzenia tego obowiązku, opóźnienie jest dobrą informacją dla wielu mieszańców naszego kraju. W niektórych regionach kraju sieć ośrodków przygotowanych do przeprowadzenia szkoleń praktycznych jest na tyle słabo rozwinięta, że dziś młodzi kierowcy musieliby pokonać wiele kilometrów, by nie utracić prawa jazdy.

Wśród zmian dla młodych kierowców, które nie wejdą w życie 4 czerwca 2018 r., jest jeszcze obowiązek jazdy z zielonym listkiem na szybie w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy od uzyskania prawa jazdy. Po zmianach w tym samym okresie młodzi kierowcy będą jeździć wolniej – do 50 km/h w terenie zabudowanym bez względu na znaki, do 80 km/h poza terenem zabudowanym i do 100 km/h na autostradach.