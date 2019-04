21-latek „zaparkował” bmw na brzozie. Był pijany

Do niecodziennego zdarzenia doszło w Janowie Lubelskim. Tamtejsi policjanci otrzymali informację, że na jednej z ulic samochód wjechał na drzewo. Okazało się to prawdą.

Za kierownicą auta siedział 21-letni mężczyzna. Jak się okazało, miał on 1,5 prom. alkoholu we krwi. Pijany kierujący stracił panowanie nad samochodem, a to uderzyło w drzewo. Prędkość, kąt uderzenia i sposób, w jaki rosło drzewo, sprawiły, że bmw zostało wypchnięte do góry i zawisło na pniu.