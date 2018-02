Zobacz, czym jeździ Antoni Pawlicki. Popularny aktor ma świetny gust

Znany z serialu wojennego "Czas honoru" aktor Antoni Pawlicki pochwalił się niedawno na Instagramie zdjęcia z wycieczki do Włoch. Pojechał tam swoim samochodem, który może przyciągać nie mniej uwagi niż piękne widoki przy jeziorze Como.

Jest to bowiem niesamowity Ford Focus RS w najnowszej, trzeciej odsłonie. Pięciodrzwiowy hatchback wygląda bardzo agresywnie ze specjalnie przygotowanym bodykitem i ogromnym spojlerem na tylnej klapie. Jeśli to za mało, wystarczy przytrzymać przycisk startera, by z wydechu rozbrzmiał dźwięk potężnego, 350-konnego silnika.