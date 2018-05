Zmiany w zatrzymywaniu praw jazdy prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami

Prezydent podpisał nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która wprowadza możliwość odstąpienia przez policjanta od zatrzymania prawa jazdy w szczególnych okolicznościach. Obecne przepisy są niekonstytucyjne.

Wbrew pozorom takie sytuacje łatwo sobie wyobrazić. Ofiarą bezwzględnego prawa może paść osoba odwożąca do szpitala rodzącą kobietę, a nawet kierowca, który podczas gwałtownej burzy z wyładowaniami zabierze do samochodu nadliczbowych pasażerów zauważonych na chodniku czy poboczu drogi. Jak przyznają policjanci, obecnie mają oni związane ręce. Mogą zrezygnować z zatrzymywania prawa jazdy tylko wtedy, kiedy kierowca poprosi telefonicznie policję o asystę.

Nowe prawo, które naprawi wadę obecnych przepisów wskazaną w 2016 r. przez Trybunał Konstytucyjny, wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia nowelizacji. Wiele wskazuje więc na to, że nastąpi to jeszcze przed wakacjami. Regulacja sprawi, że w niektórych przypadkach mogą pojawić się wątpliwości co do zasadności odstąpienia od zatrzymania prawa jazdy. Wątpliwości może rozwiać masowe wprowadzenie do użycia osobistych kamer przyczepianych do mundurów funkcjonariuszy.