Zero Motorcycles z odświeżoną ofertą na 2022 rok

Zero Motorcycles przedstawia ofertę z roku modelowego 2022. Znajdziecie w niej nie tylko nowe FXE, ale również dostępne wcześniej propozycje: S, DS oraz DSR. Model S zasilany pasywnie chłodzonym silnikiem elektrycznym Z Force 75-5 generującym 45 KM mocy może rozpędzać się do 160 km/h i przejechać do 145 km na jednym ładowaniu. W odświeżonym wydaniu wyróżnia się zaktualizowaną kolorystyką.