Zdjęcia zamiast nagrań, więcej danych do rewizji. Stacje kontroli pojazdów czekają zmiany

Jednak tylko zdjęcie samochodu, a nie nagranie całego przeglądu - taki jest nowy pomysł dotyczący badań technicznych. Po ubiegłorocznym raporcie NIK stacje kontroli pojazdów znalazły się na cenzurowanym. Większą kontrolę nad nimi wymusi nowa ustawa. Już niedługo trafi do Sejmu.

Ministerstwo Infrastruktury chce zwiększyć dozór nad stacjami kontroli pojazdów i znacząco ukrócić nieprawidłowości. Koniec w wbijaniem pieczątek do dowodów samochodów widmo. Wbrew pozorom nie są to odosobnione przypadki. W Polsce tylko 2 proc. pojazdów nie przechodzi obowiązkowego przeglądu. W Niemczech jest to aż 26 proc. Wątpliwe, by nasz park samochodów był w aż tak dobrym stanie.