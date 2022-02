Zasady dla kierujących podczas kontroli drogowej. O jednej rzeczy nie zapomnij

Podczas kontroli drogowej już od ponad dwóch lat obowiązują nie wszystkim jeszcze znane zasady zachowania się kierującego. Nie każdy wie, że kiedy policjant wyda polecenie do zatrzymania, należy nie tylko się zatrzymać we wskazanym miejscu, ale także trzymać ręce na kierownicy. Ma to zabezpieczyć policjantów przed ewentualną próbą użycia względem nich broni lub niebezpiecznych narzędzi.