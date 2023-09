Yamaha WR450F to nowa generacja japońskiego enduro

Już silnik w Yamasze WR450F to poprawiona jednostka o pojemności 450 cm3 znana z YZ450F. Ma ona odwróconą głowicę i wydajniejszy dolot powietrza. Nie bez znaczenia jest też fakt, że nowy silnik jest lżejszy i smuklejszy od poprzednika, co przekłada się prowadzenie motocykla. Zastosowano również zmieniony sterownik ECU, który dostał program dostosowany do potrzeb motocykla enduro. Na nowo zaprojektowano tłumik, który jest krótszy niż u poprzednika.