Yamaha poszerza gamę Tenere. Oto wersja Extreme

Przede wszystkim mamy tutaj nowe (oczywiście regulowane) zawieszenie, które zarówno z przodu, jak i z tyłu pozwala na osiągnięcie większego o 20 mm skoku w stosunku do standardowej Tenere. To oznacza, że mamy 26 cm (ponownie, 20 mm więcej) prześwitu. To wpłynęło również na wysokości siedzenia (teraz na wysokości 91 cm!), które ma jeszcze 20 mm więcej pianki.