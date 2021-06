Wyrok NSA – kask i ubranie motocyklowe można wrzucić w koszty działalności gospodarczej

Gdy przedsiębiorca zwrócił się z prośbą o uzasadnienie tego wyroku, dowiedział się, że kask i strój motocyklowy służą ochronie zdrowia, a więc jest to cel prywatny, a nie firmowy. Co ciekawe, fiskus stwierdził, że gdyby na tych ubraniach znalazło się logo firmy, to już można by je wrzucić w koszty, bo byłyby reklamą.