Wyprawa, jakiej nie było. Pojadą na biegun południowy na royalach enfieldach himalayanach

Motocykl ten napędzany jest jednocylindrowym silnikiem o pojemności 411 cm3, którego moc to 24,3 KM przy 6500 obr./min, a maksymalny moment obrotowy wynosi 32 Nm przy 4000-4500 obr./min. Niewiele, ale podczas powolnego przebijania się przed śnieg to wystarczy. Ważniejsza jest lekkość tej maszyny, która waży 199 kg. Do tego chodzi jej zwrotność i niezbyt szerokie opony, które powinny skutecznie wgryzać się w śnieg.