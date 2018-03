Wszyscy chcą produkować elektryki. Koszty będą olbrzymie

Gdy plany elektryfikacji samochodów wydają się coraz śmielsze, wydaje się, że nikt nie zwraca uwagi na koszty. Tymczasem ceny materiałów rosną, a ograniczone zasoby metali kurczą się w zastraszającym tempie. To dopiero początek walki o rzadkie pierwiastki.

Tyle tylko, że surowce nie są tanie. Potrzebny do baterii lit w ciągu trzech lat podrożał z około 6 tys. dolarów za tonę do około 20 tys. dolarów. Tona kobaltu wystrzeliła do 80 tys. dolarów. O ile lit nie jest specjalnie trudnym do uzyskania elementem, tak kobalt jest wyjątkowo rzadki. Volkswagen próbował zabezpieczyć materiał na najbliższe 5 lat od jednego z producentów pod koniec 2017 roku, ale sprawa spaliła na panewce. Co gorsza,**60 proc. światowego wydobycia kobaltu uzyskiwanego jest w Demokratycznej Republice Konga**, jednego z najbiedniejszych krajów na świecie.

Do wydobycia kobaltu wykorzystywane są dzieci i nie jest to wiedza tajemna. Kryzys zaliczyli już Apple i Microsoft, gdy w 2016 roku okazało się, że Amnesty International przyjrzało się wydobyciu materiałów do elektronicznych gadżetów. W ciągu roku ginęły tam dziesiątki osób. Co ciekawe, eksport rośnie, a oficjalne wydobycie spada. Nieoficjalne, małe kopalnie rządzone są przez lokalnych bossów. To z ich terenów materiały trafiają do aut bogatych Europejczyków. Dodatkowo do Zambii sąsiadującej z Kongiem Zambii trafia nawet 30 tys. ton nierejestrowanego kobaltu. Ceny rosną, a rewolucji w elektrykach jakoś nie widać.