Wojewódzki zmienił preferencje. Postawił na "babcię po liftingu"

Kuba Wojewódzki odgrywa rolę niepokornego macho, co objawia się częstymi zmianami pojazdów. Teraz można go spotkać w bentleyu albo porsche, które łączy to, że są fabrycznie nowe. Na najnowszym zdjęciu pokazał jednak stare auto.

Kuba Wojewódzki od lat kocha wyjątkowe samochody (Materiały prasowe)

Samochód ze zdjęcia to około czterdziestoletnie porsche 911, które należy do jednego z członków klubu Supercar Club Poland.To stowarzyszenie to ciekawy twór, ponieważ członkostwo w nim daje możliwość korzystania z całej palety kilkunastu supersamochodów. Członkowie klubu za miesięczny abonament mają możliwość rezerwacji i użytkowania danego auta w wybranym terminie. Pracownicy utrzymują pojazdy w świetnym stanie i zajmują się ich przechowywaniem.

Zielone porsche to ciekawy egzemplarz, ponieważ zostało przerobione przez firmę należącą do Krzysztofa Hołowczyca. W rozmowie kierowca rajdowy uzasadnił przerabianie klasycznych aut tłumacząc, że dzięki modyfikacjom powstają niepowtarzalne egzemplarze. Współczesne zawieszenie, napęd i hamulce zapewniają bezawaryjną jazdę i bezpieczeństwo, a karoseria i wnętrze nadają klasycznego stylu.

Fot. Jakub Tujaka

Doświadczenia sportowe ludzi, którzy budują te auta, gwarantuje doskonałe zestrojenie podzespołów, dlatego nic dziwnego, że sam Hołowczyc ma w swoim garażu jedno z takich aut. Jego niebieskie porsche to carrera RS modern, a auto stojące obok Wojewódzkiego (zielone) to carrera RS classsic. Oba auta można było zobaczyć na Poznań Motor Show 2018.