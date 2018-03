Wojewódzki ozdobił swojego Bentleya gadżetem od Sławomira. "Czuć piniondz", napisał celebryta

Znamy wiele sposobów, żeby poprawić wygląd swojego auta, ale nie starcza nam kompetencji do proponowania poprawek do szlachetnej kabiny Bentleya. Kuba Wojewódzki nie ma z tym problemu i od teraz Sławomir nie tylko wypełnia wnętrze dźwiękami „Miłości w Zakopanem”, ale też łypie z pasów bezpieczeństwa.

Bentley Continental GT kosztuje tyle co dwa niewielkie mieszkania w Warszawie. Za około 800 tys. zł dostajemy piękne auto o klasycznej linii i bardzo elegancko wykończonym wnętrzu. Trudno sobie wyobrazić, żeby jednym tanim gadżetem to wnętrze zepsuć. Jednak Wojewódzkiemu się udało. Założenie na pasy bezpieczeństwa nakładek dostępnych w sklepie Sławomira to zabieg odwracalny, ale zdjęcie wrzucone do sieci może tam pozostać na zawsze.