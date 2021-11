Włoszka w amerykańskim stylu. Aprilia RS 660 w wyjątkowej wersji limitowanej

Z okazji triumfu w Twins Cup do sprzedaży trafi edycja limitowana modelu Aprilia RS 660. Powstanie 1500 egzemplarzy w specjalnym malowaniu z gwiazdami i pasami inspirowanymi amerykańską flagą. Będzie to nawiązanie nie tylko do amerykańskiej serii wyścigowej, ale też do wyglądu motocykla, którym jeździł Kaleb de Keyrel – zwycięzca mistrzostw MotoAmerica Twins Cup – na torze Vallelunga podczas ostatniej rundy zawodów Aprilia RS 660 Trophy, gdzie startował gościnnie po zdobyciu mistrzostwa w USA.