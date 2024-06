Włoskie Origine z nowymi kaskami na 2024 r. Jest w czym wybierać

Drugim modelem zaktualizowanym na sezon 2024 jest Origine Strada, czyli podstawowy kask integralny Włochów. Ma on praktycznie wszystko czego można oczekiwać od takiego modelu, czyli spoiler stabilizujący kask, wysuwaną blendę przeciwsłoneczną, a producent zapewnia też, że zadbał o odpowiednią wentylację. Do tego dołożono deflektor oddechu, jak również możliwy jest montaż akcesoryjnego pinlocka. Nowe malowania na 2024 r. to Fearless Black Matt, Solid Black Gloss i Solid White Gloss, a cena kasku Strada zaczyna się od 449 zł.