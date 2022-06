Test: Origine Primo – oldschool w dobrej cenie

Origine to włoski producent nieco bardziej budżetowych kasków i model Primo jest to dobrym przykładem. Zachowując dobrą jakość (ale o tym za chwilę) kosztuje niewiele, bo jego sugerowana cena to 299 zł niezależnie od malowania. Jednak wystarczy przeszukać oferty sklepów, aby znaleźć go nawet za 249,99 zł. Jak widać – jest tanio.