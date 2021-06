Włoska marka Wow ma dwa skutery elektryczne – odpowiedniki "50-ki" i "125-tki"

Nowa firma zaprezentowała się na targach EICMA 2019, a w czerwcu 2020 r. zapowiedziała, że do końca roku rozpocznie we Włoszech sprzedaż dwóch swoich skuterów. Marka Wow zaliczyła mały poślizg, ale wreszcie można kupić jej produkty. Co ciekawe, nie są to konstrukcje bazujące na technologii z Chin czy Indii, ale faktycznie zarówno zostały zaprojektowane, jak i są produkowane we Włoszech.