Władimir Putin w nowej limuzynie. Samochód wyprodukowano w Rosji

Najważniejsze osoby w Rosji od czasu upadku ZSRR jeździły niemieckimi topowymi modelami. Dziś uległo to zmianie. Władimir Putin podczas uroczystości zaprzysiężenia na prezydenta wożony był nową rosyjską limuzyną. To pokaz siły największego państwa świata.

Przejść na swoje

Jednostka napędowa rozwija moc 592 KM i dysponuje maksymalnym momentem obrotowym wynoszącym 881 Nm . Efekty pracy silnika przekazywane są przez automatyczną skrzynię, oferującą aż 9 biegów. Podzespół ten został opracowany w Rosji. Tam powstać ma również silnik V12 o pojemności 6,6 l i na razie nieznanej mocy. Z czasem ma on trafić do limuzyn z programu "Korthez". Nie wiadomo jednak, czy oznacza to, że w 14 dotychczas wyprodukowanych limuzynach silnik zostanie wymieniony.

Amerykanie z tyłu

Posiadanie własnej linii samochodów do przewożenia najważniejszych osób w państwie to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale i prestiżu. Pod tym względem Rosji udało się dać prztyczka w nos Amerykanom. Donald Trump ma dostać swoją nową limuzynę w ciągu kilku miesięcy . W tym swoistym wyścigu zbrojeń USA przegrało – przynajmniej jeśli chodzi o datę oddania limuzyny do użytku.

Cadillac, który jest producentem samochodu, na razie nie podaje szczegółów, a nawet nie ujawnia wyglądu auta. Można jednak podejrzewać, że nie będzie on zabezpieczony gorzej niż obecnie używana limuzyna, do której przylgnął przydomek "Bestii". Opancerzenie zewnętrzne to oczywiście tajemnica, ale przyjmuje się, że Cadillac One ma pancerz o grubości co najmniej 5 cm i grube na 12,5 cm szyby. Te sklejone są z pięciu warstw, między którymi znajdują się kuloodporne powłoki. Podłoga jest wykonana z metalu i komponentów. Jej grubość to 12 cm i potrafi przetrwać wybuch bomby. Drzwi ważą tyle co drzwi Boeinga 757 i są wykonane z tytanu, ceramiki, stali, kevlaru i betonu.