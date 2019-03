Wiosenne porządki w aucie. Czyszczenie samochodu i tapicerki

W przypadku odkurzacza domowego wygoda obsługi schodzi na drugi plan, jednak jeśli chodzi o czyszczenie ciasnych przestrzeni w aucie, jest ona kluczowa. Warto postawić na wydajny i prosty w obsłudze sprzęt, który może przydać się każdego dnia.

Odkurzacze, z których możesz korzystać zarówno w aucie, jak i w domu nie kosztują wiele. Zwykle to koszt nie przekraczający 200-300 zł. Niewielkie i praktyczne urządzenie zbiera zanieczyszczenia do specjalnego pojemnika, który można łatwo opróżnić. W przeciwieństwie do klasycznych odkurzaczy nie musisz więc martwic się wymianą worków. Wystarczy wcisnąć przycisk, wysunąć nakładkę i opróżnić ją. Sprzęt jest na tyle niewielki, że z powodzeniem możesz wozić go w schowku.