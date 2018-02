Wyczyścisz wnętrze samochodu jeszcze szybciej. Warto mieć odpowiedni sprzęt

Dobry kierowca zawsze znajdzie czas, by zadbać o swój wóz. Sprawdzanie stanu płynów i oleju to jedno, dla wielu osób równie ważne jest to, by auto dobrze się prezentowało. Z odpowiednim sprzętem sprzątanie będzie prawdziwą przyjemnością.

Czyszczenie samochodu może być wygodne (Shutterstock.com)

Poniżej znajdziesz kilka gadżetów, które pomogą ci szybko i dokładnie wyczyścić auto. Wiele z nich kupisz za niewielkie pieniądze, możesz wykorzystywać je nie tylko w samochodzie, ale i w domu.

Bądź bardziej mobilny Największy problem polega na tym, że będąc w domu nie zawsze masz czas na to, by sprzątnąć samochód jak należy. Tyczy się to zwłaszcza kierowców zawodowych, którzy spędzają w wozie praktycznie całe tygodnie. Dlatego zamiast wyciągać duży i nieporęczny odkurzacz, lepiej poszukać czegoś mniejszego i bardziej poręcznego, co możesz zabrać ze sobą w podróż. Z pomocą przychodzą małe odkurzacze ręczne z akumulatorem. Możesz z nich skorzystać na każdym kilkuminutowym postoju.

Największą zaletą tego niewielkiego sprzętu jest wygoda użytkowania. Nie musisz już gimnastykować się z dużym i nieporęcznym odkurzaczem, by dotrzeć do najgłębszych zakamarków samochodu. Dzięki plastikowemu pojemnikowi, ręczne odkurzacze są również tanie w eksploatacji, nie musisz co i rusz wymieniać worków pełnych kurzu i okruchów. Wystarczy otworzyć pojemnik, wysypać zawartość do kosza i gotowe. Plastikowy zbiornik ma jeszcze jedną zasadnicza zaletę - poradzi sobie zarówno z suchymi, jak i mokrymi zabrudzeniami. Przyda się szczególnie zimą i wiosną, gdy na butach i wycieraczkach zalega najwięcej błota.

Czystość bez kompromisów Oczywiście mimo wygody i przyzwoitej wydajności mniejszych odkurzaczy, część woli postawić na profesjonalne rozwiązania. Za nieco większe pieniądze dostajesz większą moc i urządzenie, które z powodzeniem może zastępować twój stary, domowy odkurzacz. Dodatkowe końcówki, które pozwalają czyścić wrażliwe powierzchnie i wyciągać kurz ze szczelin, w połączeniu z elastycznym wężem, to gwarancja dokładnie wyczyszczonego samochodu.

Możesz wykorzystać go nie tylko do czyszczenia samochodu lub dywanów, ale również w pracach wokół domu. Odkurzacz sprawdzi się również jako dmuchawa do liści, wystarczy zmienić kierunek strumienia powietrza. Podobnie jak modele kompaktowe poradzi sobie z wilgotnymi zabrudzeniami. Trzeba jednak pamiętać o tym, by przy czyszczeniu tego typu plam zdejmować worek filtracyjny. Po skończonym odkurzaniu można założyć go z powrotem. W innym przypadku dojdzie do uszkodzenia delikatnego filtra i jego wydajność drastycznie spadnie.

Czyste jak łza Nie wolno zapominać również o czyszczeniu szyb. Raz na jakiś czas warto przetrzeć je nie tylko z zewnątrz, ale i z wewnątrz. Inaczej nie pozbędziesz się smug i zabrudzeń, które mogą zmniejszyć widoczność podczas jazdy. Ze względu na kąt nachylenia dokonanie tego bez pomocy specjalnych środków lub urządzeń będzie bardzo trudne. Z pomocą przychodzi myjka do szyb ze zbiorniczkiem, który zbiera brudną wodę. Mycie przebiega wtedy o wiele szybciej.