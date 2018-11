Warsaw Motor Show znów bije rekord premier!

Na targach Warsaw Motor Show co roku goszczą liczne premiery motoryzacyjne, a najnowsze samochody elektryzują wszystkich odwiedzających bez wyjątku. Nie inaczej będzie w tym roku – wystawcy planują przywieźć do Ptak Warsaw Expo jeszcze więcej nowości niż w roku poprzednim. Impreza będzie także swoistym powrotem do przeszłości ponieważ wystawa będzie okraszona zupełnie nowymi odsłonami legend polskiej motoryzacji.

(Materiały prasowe, Fot: Warsaw Moto Show)

Tłumy na stoiskach, gra świateł i rosnące emocje z każdym centymetrem auta pojawiającego się spod specjalnej osłony – tak było rok temu podczas 10 premier samochodowych. Na targach można było zobaczyć po raz pierwszy takie auta jak Mercedes-Benz Klasy X, Audi A8, Lexus LS czy Kia Stinger.

- Fanów motoryzacji można podzielić na wiele grup, ale każdą z nich interesują nowości – mówi Dyrektor Targów Antoni Ptak Jr. - Śladami największych targów motoryzacyjnych w Genewie czy Detroit chcemy tę atmosferę i prestiż przenieść do Polski. Rynek nowych samochodów rozwija się w naszym kraju dynamicznie, a my tę tendencję chcemy zagranicznym markom pokazać poprzez zainteresowanie premierami na Warsaw Motor Show – dodaje.

Aston Martin, Tesla, Lexus, Mercedes-Benz oraz Toyota potwierdzili już swoje premiery podczas Warsaw Motor Show, a organizatorzy zapewniają, że będzie ich jeszcze więcej. Oprócz nich swoje pojazdy zaprezentuje wielu innych światowej klasy producentów, a wśród nich m.in. Lamborghini, Maserati, Porsche, Land Rover, Audi, Bentley, MPM Motors, Peugeot, Citroen czy Jeep.

Ideą tegorocznej edycji jest stawianie na elektromobilność, dlatego pierwszy raz w Polsce odwiedzający będą mogli zobaczyć Teslę Model 3. To nie wszystko! Szerszej publiczności zaprezentowany zostanie także polski samochód elektryczny – Triggo. Gratką dla fanów elektryków będzie także pierwszy i jedyny w Polsce kryty tor do testów, na którym każdy będzie mógł poczuć ich moc i komfort na własnej skórze.

Dużym wydarzeniem w skali polskiej motoryzacji będą nowe wcielenia prawdziwych legend naszych dróg – Syreny i Warszawy. Oba samochody koncepcyjne zostaną zaprezentowane szerszej publiczności podczas Warsaw Motor Show i z pewnością rozbudzą wspomnienia tysięcy osób. To szczególna okazja ponieważ samochody nie trafiły do masowej produkcji, a zobaczenie ich na ulicach jest wręcz niemożliwe.

Oprócz premier i samochodów koncepcyjnych 16-18 listopada w Ptak Warsaw Expo każdy będzie miał możliwość spotkania znakomitych gości ze świata motoryzacji. Głównym ambasadorem Warsaw Motor Show został Richard Hammond, a oprócz niego pojawią się Karolina Pilarczyk, Andrzej Borowczyk, Gosia Rdest, Bartosz Ostałowski, Aleksandra Kutz oraz influencerzy – Kickster, Moto Doradca oraz Zachar OFF. Do tego hypercary, supercary, rajdówki, wyścigówki, strefa kobiet, symulatory i cała moc motoryzacyjnych wrażeń skupionych na powierzchni ponad 100 tys. m2.