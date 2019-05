W SUV-ie przede wszystkim liczy się mechaniczna sprawność. Gadżety są drugorzędne

Nie ma obecnie nic łatwiejszego, jak zbudowanie samochodu, przeznaczonego do produkcji seryjnej, który prostotę techniki skrywa pod warstwami pozornie atrakcyjnych gadżetów. Ogromne ekrany i migające lampki w produkcji masowej kosztują znacznie mniej od wyrafinowanego zawieszenia czy naprawdę skutecznego napędu na cztery koła.

Mocna mechanika

Zmienny jest

Pierwszy z nich to tryb Auto, przeznaczony do codziennej jazdy w zmiennych warunkach drogowych. Tryb Snow służy do jazdy w warunkach śnieżnej zimy, Sand do jazdy po piachu, Mud do jazdy po podłożu błotnistym, zaś Rock do jazdy po kamieniach. Terenowe atrybuty Jeepa Compass Trailhawk pozwoliły mu zdobyć tytuł "Trail-Rated" w USA, co oznacza, że można nim bez większego wysiłku przejechać te same trasy na bezdrożach, które wcześniej pokonywały dawniejsze modele Jeepa - znacznie bardziej wymagające wobec kierowcy.